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Нидерланды пишут новую главу в истории Кубка Дэвиса
Невероятную игру продемонстрировала команда
Фото: Getty Images
40-я ракетка мира голландский теннисист Таллон Грикспор вывел свою сборную в финал Кубка Дэвиса — 2024. В матче 1/2 финала он одержал волевую победу над Ян-Леннардом Штруффом. Встреча завершилась со счётом 7:6, 5:7, 4:6.
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Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Грикспор выполнил 24 подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Штруффа 13 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Ранее Ботик ван де Зандсхулп обыграл 88-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера (6:4, 6:7 (12:14), 6:3).
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