  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Нидерланды пишут новую главу в истории Кубка Дэвиса
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нидерланды пишут новую главу в истории Кубка Дэвиса

Теннис
Обновлено

Невероятную игру продемонстрировала команда

Нидерланды пишут новую главу в истории Кубка Дэвиса

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

40-я ракетка мира голландский теннисист Таллон Грикспор вывел свою сборную в финал Кубка Дэвиса — 2024. В матче 1/2 финала он одержал волевую победу над Ян-Леннардом Штруффом. Встреча завершилась со счётом 7:6, 5:7, 4:6.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Грикспор выполнил 24 подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Штруффа 13 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Ранее Ботик ван де Зандсхулп обыграл 88-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера (6:4, 6:7 (12:14), 6:3).

По теме
yellow-arrow
Сборная Нидерландов вышла вперед в полуфинальной серии Кубка Дэвиса
yellow-arrow
Ник Кирьос предложил нововведение в ТБШ
yellow-arrow
Определились полуфинальные пары Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости