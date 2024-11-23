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Свентек завершила выступления в текущем сезоне и подвела его итоги. Фото
Неплохой теннисный год
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира, полька Ига Свентек поделилась со своими поклонниками самыми яркими моментами из завершающегося сезона и рассказала, что планирует делать в ближайшее время. Соответствующий пост спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Спасибо за сезон. Прежде себе и своей команде, ведь это был еще один прекрасный год. В этом сезоне я не была супергероиней и приняла это, сталкивалась с новыми проблемами, усердно работала, ценила достигнутое и расширяла свои границы. Но главное, что я заканчиваю год с огромным удовольствием и гордостью за свою силу, настойчивость и результаты, которые красноречивее любых слов.
Пора отдохнуть. Мое тело и мой разум очень в этом нуждаются. Спасибо каждому хорошему человеку, который поддерживает меня в этом марафоне. До скорого" – написала Ига.
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