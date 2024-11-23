Муж Свитолиной выступил на выставочном турнире и заработал неплохие призовые

Французский теннисист Гаэль Монфис выступил на выставочном турнире в Таллинне. Муж украинки Элины Свитолиной победил первую ракетку Эстонии Марка Лайяла.

Счет встречи 2-1 (4-6; 6-3; 6-3) в пользу Монфиса. Матч получился длинным, зрелищным и длился 1 час 45 минут. За эту игру Гаэль заработал неплохие призовые и пополнит бюджет своей семьи на 30 тысяч долларов.

Отметим, что 38-летний француз недавно объявил, что, несмотря на свой приличный для спорта возраст, он продолжит выступления в АТР-туре в следующем сезоне.