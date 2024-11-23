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Италия вышла в финал Кубка Дэвиса. У Зиннера проблем не было, Берреттини выиграл почти за 3 часа
Но старания Маттео не были напрасны
Фото - Andrew Eichenholz / ATP Tour
В первом матче ½ 35-я ракетка мира противостояла австралийцу Танаси Коккинакису (№77). В первом сете фаворит уступил по итогам тай-брейка (6:8).
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Во второй партии теннисисты тоже начинали на равных, но затем Берреттини дожал оппонента (6:3). В решающей дуэли Маттео тоже оказался сильнее (7:5).
У Янника Зиннера (№1) было все гораздо легче. Ему хватило 89 минут, чтобы обыграть австралийца Алекса де Минора (№9) – 6:3, 6:4.
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