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Италия вышла в финал Кубка Дэвиса. У Зиннера проблем не было, Берреттини выиграл почти за 3 часа

Теннис

Но старания Маттео не были напрасны

Италия вышла в финал Кубка Дэвиса. У Зиннера проблем не было, Берреттини выиграл почти за 3 часа

Фото - Andrew Eichenholz / ATP Tour

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В первом матче ½ 35-я ракетка мира противостояла австралийцу Танаси Коккинакису (№77). В первом сете фаворит уступил по итогам тай-брейка (6:8).

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Во второй партии теннисисты тоже начинали на равных, но затем Берреттини дожал оппонента (6:3). В решающей дуэли Маттео тоже оказался сильнее (7:5).

У Янника Зиннера (№1) было все гораздо легче. Ему хватило 89 минут, чтобы обыграть австралийца Алекса де Минора (№9) – 6:3, 6:4.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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