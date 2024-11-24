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Синнер прокомментировал выход Италии в финал Кубка Дэвиса

Теннис
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Большое достижение для команды

Синнер прокомментировал выход Италии в финал Кубка Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, прокомментировал выход своей национальной команды в финал розыгрыша Кубка Дэвиса-2024.

"Сегодня я чувствовал, что де Минор играет несколько иначе, поэтому мне нужно было быть очень аккуратным. Он подавал очень, очень хорошо. Каждый матч отличается от предыдущего, счет не имеет значения, это просто разные матчи. Сегодня на корте я чувствовал себя гораздо лучше, чем в первый день, даже если счет сегодня был совсем другим. Но это было мое чувство на корте. Я просто пытаюсь привыкнуть к скорости этого покрытия. Я думаю, что сегодня был очень качественный матч по обе стороны. Был всего один брейк в первой партии и брейк во второй. Это мог быть тай-брейк, если бы он удержал подачу на 4-4, а на тай-брейке никогда не знаешь, что может произойти. Это был очень близкий матч.

Относительно финала против сборной Нидерландов это будет тяжелое матчевое противостояние. Как я всегда говорю, быть в финале – это огромная привилегия. Воскресенье – это всегда финал, и я очень рад сыграть здесь в этот день. Мы ничего не принимаем как должное, особенно в Кубке Дэвиса, где вы никогда не знаете, что может произойти. Мы это видели на примере Испании, а вчера – проигравшей Германии. Поэтому мы даже не удивлены, что в финал добрались Нидерланды, потому что в Кубке Дэвиса может произойти все, что угодно. Мы просто стараемся сделать все возможное, как обычно. Мы сделаем выбор и поговорим о том, кто будет играть и как мы будем действовать. И все это. Это очень непредсказуемое соревнование, поэтому я просто рад, что мы снова в финале, а дальше посмотрим" – сказал Янник.

Напомним, что ранее Свентек завершила выступления в текущем сезоне и подвела его итоги.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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