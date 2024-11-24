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Джокович взял к себе в команду одного из самых главных соперников в карьере
Получится ли из этого что-то – неясно
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович объявил, что пригласил к сотрудничеству в качестве тренера легендарного британца Энди Маррея.
"Мы играли друг с другом с самого детства. 25 лет мы были соперниками, толкали друг друга за пределы наших возможностей. У нас были одни из самых эпических сражений в нашем спорте. Нас называли "меняющими игру", "рискующими", "творящими историю". Я думал, что наша история уже кончилась. Но оказалось, что имеет последнюю главу. Пора одному из моих самых сложных соперников занять место в моем углу. Добро пожаловать на борт, тренер Энди Маррей" – сказал Джокович.
Британец также со своей стороны подтвердил сотрудничество:
"Я собираюсь присоединиться к команде Новака в межсезонье и помогать ему готовиться к Открытому чемпионату Австралии. Я очень рад этому и с нетерпением жду возможности провести время на одной стороне корта с Новаком, чтобы помочь ему достичь своих целей" – сказал Маррей.
Напомним, что ранее Синнер
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