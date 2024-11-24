Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Италия второй раз подряд выиграла Кубок Дэвиса
Победили в финале Нидерланды
Getty Images/Global Images Ukraine
В решающих поединках теннисисты из Пиренейского полуострова оказались сильнее оппонентов из королевства.
-
Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Маттео Берреттини (№35) обыграл Ботика Ван Де Зандсхулпа (№80) со счетом 6:4, 6:2. Итальянец одержал победу всего за 78 минут.
Во второй встрече Янник Синнер (№1) оформил викторию над Таллоном Грикспором (№40). В первой партии фаворит выиграл только по итогам тай-брейка (7:2), а второй сет закончился быстрее (6:2).
Популярное сейчас
- УПЛ. Верес - Александрия 1:1. Ничья в пользу Динамо
- В погоне за Динамо. Верес – Александрия: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Женская сборная Украины определилась с составом на первый этап Кубка мира
- Серена Уильямс: Многие хотели понять, как стать Рафой, но никто не смог
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Тревога в Ровенской области закончена. Объявлено новое время начала матча Верес - Александрия