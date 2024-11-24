Италия второй раз подряд выиграла Кубок Дэвиса

В решающих поединках теннисисты из Пиренейского полуострова оказались сильнее оппонентов из королевства.

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Маттео Берреттини (№35) обыграл Ботика Ван Де Зандсхулпа (№80) со счетом 6:4, 6:2. Итальянец одержал победу всего за 78 минут.

Во второй встрече Янник Синнер (№1) оформил викторию над Таллоном Грикспором (№40). В первой партии фаворит выиграл только по итогам тай-брейка (7:2), а второй сет закончился быстрее (6:2).