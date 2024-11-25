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WTA обновили рейтинг, Стародубцева снова в ТОП-100, Костюк без изменений
Обновленный список лучших
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.
Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая стабильно удерживает за собой 18 позицию. Далее Элина Свитолина на 23-м месте, а Даяна Ястремская (33) уже привычно замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.
58 (-1) Ангелина Калинина
99 (+3) Юлия Стародубцева
117 (+1) Леся Цуренко
144 (-4) Дарья Снигур
216 (+3) Анастасия Соболева
223 (+3) Екатерина Завацкая
253 (-20) Валерия Страхова
Напомним, что ранее Италия
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