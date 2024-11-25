WTA обновили рейтинг, Стародубцева снова в ТОП-100, Костюк без изменений

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая стабильно удерживает за собой 18 позицию. Далее Элина Свитолина на 23-м месте, а Даяна Ястремская (33) уже привычно замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.

58 (-1) Ангелина Калинина

99 (+3) Юлия Стародубцева

117 (+1) Леся Цуренко

144 (-4) Дарья Снигур

216 (+3) Анастасия Соболева

223 (+3) Екатерина Завацкая

253 (-20) Валерия Страхова