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WTA обновили рейтинг, Стародубцева снова в ТОП-100, Костюк без изменений

Теннис
Обновлено

Обновленный список лучших

WTA обновили рейтинг, Стародубцева снова в ТОП-100, Костюк без изменений

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая стабильно удерживает за собой 18 позицию. Далее Элина Свитолина на 23-м месте, а Даяна Ястремская (33) уже привычно замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.

58 (-1) Ангелина Калинина

99 (+3) Юлия Стародубцева

117 (+1) Леся Цуренко

144 (-4) Дарья Снигур

216 (+3) Анастасия Соболева

223 (+3) Екатерина Завацкая

253 (-20) Валерия Страхова

Напомним, что ранее Италия во второй раз выиграла Кубок Дэвиса.

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