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Ястремская снялась в фотосессии на берегу моря в Монте-Карло
Очень патриотично
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша соотечественница снялась в фотосессии на берегу моря в Монте-Карло. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.
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