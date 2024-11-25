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Ястремская снялась в фотосессии на берегу моря в Монте-Карло

Теннис

Очень патриотично

Ястремская снялась в фотосессии на берегу моря в Монте-Карло

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша соотечественница снялась в фотосессии на берегу моря в Монте-Карло. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

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Даяна Ястремская
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