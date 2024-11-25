Синнер прокомментировал победу Италии в финале Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, прокомментировал победу национальной команды в финальном поединке Кубка Дэвиса-2024.

– Янник, в прошлом году вы пообещали Маттео Берреттини выиграть этот Кубок Дэвиса вместе. Теперь вы выполнили свое обещание. Есть ли еще что-то, что вы собираетесь пообещать своим партнерам по команде на 2025 год?

– Я не собираюсь ничего обещать (улыбается). Нет, но в прошлом году были, конечно, другие ощущения. Каждый год – это разные ощущения. Очевидно, вы знаете, что вернуться как действующие чемпионы и снова победить – это для всех нас одни из лучших эмоций. Конечно, Маттео здесь как игрок и как партнер по команде – это несколько иное ощущение. Поэтому я очень счастлив и рад, что нам это удалось. Мы все выложились на 100% ради команды. Вы знаете, есть много работы за кулисами, которые не все могут видеть. Наш капитан Филиппо Воландри принимал очень трудные решения. Итак, мы очень рады поднять этот трофей и, конечно, пойти на предсезонную подготовку с кучей уверенности в себе. Мы все очень счастливы.

– Вы выиграли этот турнир уже два года подряд, был ли первый год сложнее, или вы считаете, что вернуться и защищать его было сложнее?

– Трудно сравнивать. Как я уже говорил, каждый год и каждый турнир отличается. В прошлом году мы играли на одну пару больше в полуфинале, а это, знаете, тоже нелегко, потому что нужно восстановиться на следующий день. Я не помню, был ли у нас один выходной в прошлом году или нет. Но то, что вчера мы не играли в паре или остались бы здесь еще на два часа, имеет большое значение для сегодняшнего матча. Это очень тяжело сравнивать. Мы просто счастливы, что это произошло снова. Посмотрим, что будет в будущем – сказал Синнер.