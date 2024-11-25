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Президент ITF отреагировал на жалобы теннисистов по поводу календаря ATP

Теннис

Самое главное — благополучие игроков

Президент ITF отреагировал на жалобы теннисистов по поводу календаря ATP

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти отреагировал на жалобы теннисистов на календарь.

"Календарь — это вызов. Есть много заинтересованных сторон с разными взглядами на то, каким он должен быть. С нашей точки зрения, самое главное — благополучие игроков. Мы хотим, чтобы календарь был как можно лучше для них. Мы предлагаем определённость. Они знают, когда пройдут недели Кубка Дэвиса, Кубка Билли Джин Кинг. Их можно запланировать на следующий год. Между семью заинтересованными сторонами ведётся много переговоров о сроках. Есть много изменений", — приводит слова Хаггерти Punto de Break.

Ранее свои жалобы на календарь ATP высказывали лидеры мирового рейтинга Янник Синнер и Карлос Алькарас. А греческий теннисист Стефанос Циципас призвал пересмотреть расписание турниров серии "Мастерс".

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