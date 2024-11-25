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Яннику Синнеру покорилось уникальное достижение в АТР
Итальянец провел довольно результативный сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира представитель Италии Янник Синнер стал единственным теннисистом, выигравшим за один год два турнира "Большого шлема", Кубок Дэвиса и Итоговый чемпионат ATP.
Кроме того, итальянец стал четвёртым игроком с 1990 года, набравшим не менее 18 побед над игроками из топ-10 за один год.
Напомним, 23-летний Синнер в этом сезоне выиграл восемь турниров категории ATP, в том числе два "Больших шлема", три "Мастерса", Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500.
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