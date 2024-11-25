Яннику Синнеру покорилось уникальное достижение в АТР

Первая ракетка мира представитель Италии Янник Синнер стал единственным теннисистом, выигравшим за один год два турнира "Большого шлема", Кубок Дэвиса и Итоговый чемпионат ATP.

Кроме того, итальянец стал четвёртым игроком с 1990 года, набравшим не менее 18 побед над игроками из топ-10 за один год.

Напомним, 23-летний Синнер в этом сезоне выиграл восемь турниров категории ATP, в том числе два "Больших шлема", три "Мастерса", Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500.