  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Яннику Синнеру покорилось уникальное достижение в АТР
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яннику Синнеру покорилось уникальное достижение в АТР

Теннис

Итальянец провел довольно результативный сезон

Яннику Синнеру покорилось уникальное достижение в АТР

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира представитель Италии Янник Синнер стал единственным теннисистом, выигравшим за один год два турнира "Большого шлема", Кубок Дэвиса и Итоговый чемпионат ATP.

Кроме того, итальянец стал четвёртым игроком с 1990 года, набравшим не менее 18 побед над игроками из топ-10 за один год.

Напомним, 23-летний Синнер в этом сезоне выиграл восемь турниров категории ATP, в том числе два "Больших шлема", три "Мастерса", Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500.

По теме
yellow-arrow
Президент ITF отреагировал на жалобы теннисистов по поводу календаря ATP
yellow-arrow
Синнер прокомментировал победу Италии в финале Кубка Дэвиса
yellow-arrow
Ястремская снялась в фотосессии на берегу моря в Монте-Карло
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости