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Один из лучших теннисистов АТР сыграет на престижном турнире в 2025 году
Об этом написали организаторы соревнований
Фото: Getty Images
Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявился на турнир в Queen’s Club, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) c 16 по 22 июня.
"Vamos. Чемпион Уимблдона Карлос Алькарас возвращается на турнир в июне 2025 года!" — написано в социальных сетях клуба.
Напомним, Алькарас выиграл этот турнир в 2023-м. Этот титул был его первым на траве. Тогда в финале он одолел австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.
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