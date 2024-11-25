Один из лучших теннисистов АТР сыграет на престижном турнире в 2025 году

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявился на турнир в Queen’s Club, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) c 16 по 22 июня.

"Vamos. Чемпион Уимблдона Карлос Алькарас возвращается на турнир в июне 2025 года!" — написано в социальных сетях клуба.

Напомним, Алькарас выиграл этот турнир в 2023-м. Этот титул был его первым на траве. Тогда в финале он одолел австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.