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Синнер: Есть вещи, которые я мог бы сделать лучше в этом году
Итальянец подвел итоги года
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём сезоне, который завершился победой сборной Италии на Кубке Дэвиса — 2024.
"Я приехал сюда, потому что хотел защитить этот титул. Нам это удалось, вся команда выложилась более чем на 100%. Ничто не считается само собой разумеющимся, мы рады снова оказаться в этом положении, это прекрасное чувство – завершить сезон с этим трофеем. Есть вещи, которые я мог бы сделать лучше в этом году. Было много прекрасных эмоций, но я также пережил год, полный трудностей. Ничего не воспринималось как должное", — сказал Синнер в эфире Sky Sport.
23-летний Синнер в этом сезоне выиграл восемь турниров — два серии "Больших шлема", три "Мастерса", Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Также на его счету победа в главном командном соревновании года — Кубке Дэвиса.
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