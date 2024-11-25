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Борис Беккер: Италия правит теннисным миром

Теннис

Экс-теннисист поздравил команду с победой

Борис Беккер: Италия правит теннисным миром

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров серии "Большого шлема" немец Борис Беккер отреагировал на победу сборной Италии в финале Кубка Дэвиса.

Напомним, вчера, 24 ноября, итальянские теннисисты в финале обыграли команду Нидерландов со счётом 2:0.

"Поздравляю Италию с победой в обоих командных соревнованиях! Италия правит теннисным миром!" — написал Беккер на личной странице в соцсетях.

На прошлой неделе женская сборная Италии победила на Кубке Билли Джин Кинг — 2024.

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