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Борис Беккер: Италия правит теннисным миром
Экс-теннисист поздравил команду с победой
Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров серии "Большого шлема" немец Борис Беккер отреагировал на победу сборной Италии в финале Кубка Дэвиса.
Напомним, вчера, 24 ноября, итальянские теннисисты в финале обыграли команду Нидерландов со счётом 2:0.
"Поздравляю Италию с победой в обоих командных соревнованиях! Италия правит теннисным миром!" — написал Беккер на личной странице в соцсетях.
На прошлой неделе женская сборная Италии победила на Кубке Билли Джин Кинг — 2024.
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