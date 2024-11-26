Известная французская теннисистка объявила о возвращении на корт после панических атак

Французская теннисистка Каролин Гарсия объявила, что планирует вернуться на корт после борьбы с паническими атаками, заставившими ее досрочно завершить сезон-2024.

"Гвадалахара ознаменовала конец моего сезона-2024. Это не было легкое решение, ведь в теннисе каждая неделя отдыха создает ощущение, что ты отстаешь – ты теряешь рейтинговые очки и теряешь возможности. Но я знаю, что это верное решение, чтобы вернуться сильнее в 2025 году и снова бороться за эти великие моменты.

Физически я работаю на грани своих возможностей, пытаясь восстановиться во время соревнований, но это просто не работает. Мне нужно больше времени, чтобы качественно восстановиться. Ментально мне нужна перезагрузка. Мне нужно отойти от постоянной теннисной рутины, взять настоящий отпуск, восстановить связь с семьей и любимыми, позволить себе дышать без давления выступлений.

В этом году мое мировоззрение было токсичным. Я потеряла связь с радостью быть теннисисткой и стала одержима рейтингом и победами. Мои результаты не отвечали ни целям, которые я ставила, ни ожиданиям, которые я имела. Работа, жертвы, боль – все это чувствовалось так же, как и раньше, но результатов не было, и я не могла соперничать на уровне, на который я знаю, что способна. Это было очень тяжело принять.

Сейчас мне 30, и у меня есть невероятная карьера: титулы на турнирах серии 1000, Итоговом турнире WTA, на парных "мейджорах" и четвертая строчка в рейтинге. Но в моей голове я застряла на том, чего не добилась. Я так и не стала первой ракеткой мира, не выиграла ни одного турнира Grand Slam, не поднялась на олимпийский подиум. Я не была стабильной, не смогла удержаться в топ-10 в течение всего года.

Верю ли я, что все еще могу достичь этих вещей? В некоторые дни – да. В другие дни я не столь уверена. Я не уверена, что могу продолжать так же пробиваться дальше, как и раньше.

Я истощена тревогой, паническими атаками, слезами перед матчами. Устала пропускать семейные моменты и никогда не иметь места, которое можно назвать по-настоящему домом. Я устала жить в мире, где моя ценность измеряется результатами прошлой недели, моим рейтингом или моими невынужденными ошибками.

Я долго позволяла теннису поглощать меня, переживать эмоциональные взлеты и падения, связанные с каждым результатом. Но я больше, чем это. Я женщина со своими ценностями, талантами, симпатиями, недостатками и сильными сторонами. Я не идеальна, но я делаю все, что в моих силах.

Я хотела бы, чтобы было легко меняться, расти, принимать новое мировоззрение. Я хотела бы просто выйти на корт, играть свободно, улыбаться и делать свои лучшие удары, когда это нужно. Но, как говорит моя подруга Ализе Корне, в настоящих изменениях требуется время. Вы не можете отменить эти условия за одну ночь.

В последнее время во время тура я чувствовала себя подавленной – давление от выступлений, глаза, которые следят за каждым движением. Я боролась с тревогой, замыкалась в себе, чувствовала себя в ловушке на корте. Победа больше не доставляет удовольствия, лишь облегчение от того, что это закончилось.

Но при всем этом я люблю теннис. Он дал мне так много – уроки, опыт, удивительных людей (например, моего жениха) и незабываемые эмоции. Теннис сделал меня той, кем я являюсь.

Сейчас я выбираю отойти от игры. Я возьму несколько недель отпуска, чтобы набраться энергии, а затем начну рано готовиться к 2025 году – готовиться физически, ментально и тактически.

Когда я в конце концов покину теннис, я хочу оглянуться назад и сказать, что мне понравилось это путешествие, горжусь собой, и я отдала ему все, что у меня было. И, наконец, я выиграла несколько довольно крутых вещей на этом пути.

Благодарю всех за поддержку. До встречи в Австралии, Каро" – сказала Гарсия.