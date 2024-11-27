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Свентек третий год подряд заканчивает лидером по количеству титулов

Теннис

Великая спортсменка

Свентек третий год подряд заканчивает лидером по количеству титулов

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка Ига Свентек завершила текущий сезон лидером по количеству завоеванных титулов. На счету спортсменки в 2024 году триумфы в Дохе, Индиан-Уэллс, Мадриде, Риме и Ролан Гаррос.

До Свентек такое достижение удавалось только четырем теннисисткам:

Крис Эверт (США) 1974-1977

Мартина Навратилова (США) 1978—1986

Штеффи Граф (Германия) 1987-1990

Серена Уильямс (США) 2012-2015

Напомним, что ранее известная французская теннисистка объявила о возвращении на корт после панических атак.

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