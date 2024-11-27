Свентек третий год подряд заканчивает лидером по количеству титулов

Польская теннисистка Ига Свентек завершила текущий сезон лидером по количеству завоеванных титулов. На счету спортсменки в 2024 году триумфы в Дохе, Индиан-Уэллс, Мадриде, Риме и Ролан Гаррос.

До Свентек такое достижение удавалось только четырем теннисисткам:

Крис Эверт (США) 1974-1977

Мартина Навратилова (США) 1978—1986

Штеффи Граф (Германия) 1987-1990

Серена Уильямс (США) 2012-2015