Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Топовая китайская теннисистка выступит без основного тренера на Australian Open — 2025
Наставник не сможет участвовать из-за состояния здоровья
Getty Images/Global Images Ukraine
Китайская теннисистка пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь на Australian Open — 2025 выступит без своего основного тренера испанца Пере Рибы, которому предстоит операция на бедре. Об этом пишет Marca.
В 2018 году Риба попал в аварию, из-за которой ему пришлось досрочно завершить карьеру теннисиста. Вместо него сопровождать Чжэн Циньвэнь в Австралии будет аргентинец Данте Боттини, который ранее работал с японцем Кеем Нисикори и болгарином Григором Димитровым.
Напомним, что Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января.
Популярное сейчас
- ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- Динамо U-19 – 2 Коррику U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- Кошмар Гвардиолы, 100 голов Левандовского, дебют Степанова. Главные новости за 26 ноября
- Ястремская снялась в фотосессии на берегу моря в Монте-Карло
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса