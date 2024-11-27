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Топовая китайская теннисистка выступит без основного тренера на Australian Open — 2025

Теннис

Наставник не сможет участвовать из-за состояния здоровья

Топовая китайская теннисистка выступит без основного тренера на Australian Open — 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайская теннисистка пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь на Australian Open — 2025 выступит без своего основного тренера испанца Пере Рибы, которому предстоит операция на бедре. Об этом пишет Marca.

В 2018 году Риба попал в аварию, из-за которой ему пришлось досрочно завершить карьеру теннисиста. Вместо него сопровождать Чжэн Циньвэнь в Австралии будет аргентинец Данте Боттини, который ранее работал с японцем Кеем Нисикори и болгарином Григором Димитровым.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января.

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