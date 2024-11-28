Шестая ракетка мира сделал предложение своей девушке. Фото

Шестая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд решил жениться. Спортсмен сделал предложение своей девушке Марии Галлигани. Соответствующий пост теннисист разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Не могу дождаться, когда женюсь на тебе"