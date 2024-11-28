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Шестая ракетка мира сделал предложение своей девушке. Фото
Очень романтично
Getty Images/Global Images Ukraine
Шестая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд решил жениться. Спортсмен сделал предложение своей девушке Марии Галлигани. Соответствующий пост теннисист разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Не могу дождаться, когда женюсь на тебе"
Напомним, что ранее стало
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