  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Шестая ракетка мира сделал предложение своей девушке. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шестая ракетка мира сделал предложение своей девушке. Фото

Теннис
Обновлено

Очень романтично

Шестая ракетка мира сделал предложение своей девушке. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд решил жениться. Спортсмен сделал предложение своей девушке Марии Галлигани. Соответствующий пост теннисист разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Не могу дождаться, когда женюсь на тебе"

Напомним, что ранее стало известно, когда начнет сезон Ястремская.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, когда начнет сезон Ястремская, украинка получила wild card
yellow-arrow
Топовая китайская теннисистка выступит без основного тренера на Australian Open — 2025
yellow-arrow
Свентек третий год подряд заканчивает лидером по количеству титулов
Каспер Рууд
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости