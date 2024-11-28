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Вторая ракетка мира сдала позитивный тест на допинг

Теннис
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Вторая ракетка мира сдала позитивный тест на допинг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек получила месячную дисквалификацию в рамках антидопинговой программы, пишет Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA).

В официальном пресс-релизе ITIA говорится, что Швёнтек сдала положительный допинг-тест на триметазидин (TMZ). Следствие установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. В результате отстранение продлилось всего один месяц, с 12 сентября 2024 года, вследствие этого Швёнтек пропустила три турнира.

Кроме того, Швёнтек лишилась призовых за выступление на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который проходил сразу после взятия пробы.

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