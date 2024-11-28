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Свитолина показала эксклюзивные кадры из подготовки к следующему сезону. Видео
Украинка активно тренируется
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка активно тренируется и проводит подготовку к следующему сезону. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее
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