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Свитолина показала эксклюзивные кадры из подготовки к следующему сезону. Видео

Теннис
Обновлено

Украинка активно тренируется

Свитолина показала эксклюзивные кадры из подготовки к следующему сезону. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка активно тренируется и проводит подготовку к следующему сезону. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее стало известно, когда начнет сезон Ястремская.

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Элина Свитолина
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