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"Наконец-то можно говорить". Ига Швйонтек объяснила ситуацию с положительным допинг-тестом

Теннис
Обновлено

Польская теннисистка отреагировала на позитивный тест

"Наконец-то можно говорить". Ига Швйонтек объяснила ситуацию с положительным допинг-тестом

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала заявление касательно новости о своём положительном допинг-тесте.

"Наконец-то можно говорить… Поэтому я немедленно хочу поделиться с вами тем, что стало худшим опытом в моей жизни. За последние 2,5 месяца я подверглась строгому разбирательству ITIA, которое подтвердило мою невиновность. Единственный положительный допинг-тест в моей карьере, показавший невероятно низкий уровень запрещённого вещества, о котором я никогда раньше не слышала, поставил под вопрос всё, над чем я так усердно работала всю свою жизнь. И мне, и моей команде пришлось иметь дело с огромным стрессом и беспокойством. Теперь всё было тщательно объяснено, и с чистого листа я могу вернуться к тому, что люблю больше всего.

Я знаю, что буду сильнее, чем когда-либо. Я хочу быть с вами откровенной, хотя и знаю, что не сделала ничего плохого. Из уважения к моим фанатам и публике я делюсь всеми подробностями этого самого длинного и сложного турнира в моей карьере. Моя самая большая надежда в том, что вы останетесь со мной", — написала Швёнтек в социальных сетях.

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Ига Швёнтек
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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
28.11.2024 в 18:00
Ничего не понятно? Пусть лучше расскажет где и сколько жрала допинг и как следы заметала
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
28.11.2024 в 18:00
Ничего не понятно? Пусть лучше расскажет где и сколько жрала допинг и как следы заметала
Ответить
0
0

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