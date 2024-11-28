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"Наконец-то можно говорить". Ига Швйонтек объяснила ситуацию с положительным допинг-тестом
Польская теннисистка отреагировала на позитивный тест
Фото: Eurosport
Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала заявление касательно новости о своём положительном допинг-тесте.
"Наконец-то можно говорить… Поэтому я немедленно хочу поделиться с вами тем, что стало худшим опытом в моей жизни. За последние 2,5 месяца я подверглась строгому разбирательству ITIA, которое подтвердило мою невиновность. Единственный положительный допинг-тест в моей карьере, показавший невероятно низкий уровень запрещённого вещества, о котором я никогда раньше не слышала, поставил под вопрос всё, над чем я так усердно работала всю свою жизнь. И мне, и моей команде пришлось иметь дело с огромным стрессом и беспокойством. Теперь всё было тщательно объяснено, и с чистого листа я могу вернуться к тому, что люблю больше всего.
Я знаю, что буду сильнее, чем когда-либо. Я хочу быть с вами откровенной, хотя и знаю, что не сделала ничего плохого. Из уважения к моим фанатам и публике я делюсь всеми подробностями этого самого длинного и сложного турнира в моей карьере. Моя самая большая надежда в том, что вы останетесь со мной", — написала Швёнтек в социальных сетях.
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