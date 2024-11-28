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WTA выступила с заявлением по допинг-ситуации вокруг Иги Швёнтек

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В организации прокомментировали новость о допинге Швёнтек

WTA выступила с заявлением по допинг-ситуации вокруг Иги Швёнтек

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) выпустила заявление касательно отстранения второй ракетки мира польки Иги Швёнтек из-за положительного допинг-теста.

"WTA признаёт решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) о временном отстранении Иги Швёнтек на один месяц после того, как было установлено, что причиной её положительного теста на запрещённое вещество триметазидин стал загрязнённый препарат (мелатонин).

WTA полностью поддерживает Игу в это трудное время. Ига неизменно демонстрирует приверженность честной игре и соблюдению принципов чистого спорта, и этот печальный инцидент подчёркивает те проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены, используя препараты и добавки.

WTA остаётся непреклонна в вопросах чистоты спорта и важности строгих процедур, защищающих честность соревнований. Также мы подчёркиваем, что спортсмены должны принимать все меры предосторожности, чтобы быть уверенными в безопасности и соответствии правилам всех используемых ими продуктов, поскольку даже непреднамеренное воздействие запрещённых веществ может иметь серьёзные последствия.

Мы продолжим тесно сотрудничать со спортсменами, чтобы у них был доступ к информации и образовательным ресурсам, помогающим принимать взвешенные решения и поддерживать высочайшие стандарты честности в нашем спорте", — говорится в официальном заявлении организации.

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