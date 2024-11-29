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Четвертая ракетка мира отреагировал на проваленный допинг-тест Свентек и обратился к болельщикам
Выглядит как претензия
Getty Images/Global Images Ukraine
Четвертая ракетка мира, американец Тейлор Фриц отреагировал на новость о проваленном допинг-тесте польской теннисистки Иги Свентек (WTA №2) и обратился к сообществу болельщиков.
"Что меня сводит с ума в таких ситуациях (в смысле распространения информации в Х), то это не самые случаи. Трудно точно знать, что произошло/все детали в этих конкретных случаях, поэтому все эти спекулятивные разговоры мне не очень нравятся.
Это нормально - иметь свое собственное честное мнение, но чего я не могу понять и что так расстраивает меня как игрока, так это безумная предвзятость теннисной общественности, которая поддерживает любую историю, которая продвигает повестку дня, которую они хотят продвинуть.
Если у соперника игрока, за которого вы болеете, положительный тест на допинг, то вы в команде "давайте назовем его допингистом/обманщиком/посрамим его как можно больше", а если речь идет о вашем любимом игроке, то "невиновен, вопросов нет".
Почему вы не можете отвергнуть свою личную пристрастность и сформировать для себя обоснованное и честное мнение? Даже если вы, как игрок, можете доказать свою невиновность (я не говорю, что это так или не так), люди, которые поддерживают игроков-соперников, имеют предубеждения против вас и всегда будут слепо продвигать версию о том, что вы читаете. Этот факт заставляет меня скучать по всем настоящим невинным игрокам, которым приходится проходить через это" – написал Фриц в соцсетях.
Напомним, что ранее Свентек
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