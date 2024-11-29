Симона Халеп возмущена несправедливостью в допинг-деле Свентек

Бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп написала гневный пост в Instagram, в котором выразила свое недовольство по поводу решения ITF по допинг-делу Иги Свентек.

"Сижу и пытаюсь понять, но это просто невозможно для меня. Я удивляюсь, почему такая большая разница в подходах и выводах? Я не нахожу и не думаю, что здесь может быть логичный ответ. Это может быть лишь злой умысел со стороны ITIA, организации, которая сделала абсолютно все, чтобы уничтожить меня, несмотря на очевидные факты.

Они очень хотели разрушить последние годы моей карьеры, они хотели чего-то, чего я никогда не могла себе представить. Я всегда верила в добро и справедливость этого спорта. Было больно, и, возможно, всегда будет больно той несправедливости, которая была допущена ко мне.

Как это возможно, что в идентичных случаях, произошедших примерно в одно и то же время, ITIA применяет разные подходы в ущерб мне. Как я могу примириться с тем, что WTA и Совет игроков не хотят вернуть мне заслуженный рейтинг?

Я потеряла два года своей карьеры, пережила много бессонных ночей, мыслей, тревог, вопросов без ответов... но я добилась справедливости. Оказалось, что это заражение, а биологический паспорт – чистый вымысел. И я выиграла еще кое-что – моя душа чистая! Я чувствую разочарование, грусть, досаду, но я не чувствую злобы даже сейчас.

Я благодарна за поддержку и безусловную любовь тем, кто был со мной каждый день. СПАСИБО! Несмотря на все плохое, у меня была любовь, потому что те, кто даровал мне ее в те моменты, действительно знали меня! Возможно, это и есть величайшая победа!

Как мы хорошо знаем, каждое утро для каждого встает солнце, но хорошо вставать со спокойной душой! И это то, что я делаю, я довольна и горжусь тем, кто есть" – написала Халеп.