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Костюк готовится к новому сезону во Франции. Видео
Удачных тренировок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) проводит активную подготовку к следующему сезону. Наша спортсменка местом сбора выбрала Mouratoglou Tennis Academy во Франции.
Свой следующий сезон Марта планирует начать на турнире в Бриссбене, который стартует 29 декабря, а финальный матч состоится 5 января.
Напомним, что ранее Магучих
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