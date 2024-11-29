Костюк готовится к новому сезону во Франции. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) проводит активную подготовку к следующему сезону. Наша спортсменка местом сбора выбрала Mouratoglou Tennis Academy во Франции.

Свой следующий сезон Марта планирует начать на турнире в Бриссбене, который стартует 29 декабря, а финальный матч состоится 5 января.