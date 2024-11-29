Первая ракетка Польши объявил о сотрудничестве со звездными тренерами

Первая ракетка Польши Губерт Хуркач (АТР №16) выбрал новых наставников. Ими стали Иван Лендл и Николас Массу. Об этом сообщает sport.tvp.

Эти специалисты очень титулованы. Лэндл – восьмикратный победитель турниров серии Grand Slam, в прошлом тренировавший британскую легенду Энди Маррея. Массу – двукратный олимпийский чемпион, ранее работавший с экс-третьей ракеткой планеты Домиником Тимом.