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Ник Кирьос - о допинге Швёнтек: Профессионалы высшего спортивного уровня теперь могут просто сказать: "мы не знали"
Австралиец прокомментировал нашумевшую новость
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал новость о положительном допинг-тесте второй ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек.
"Оправдание, которое мы все теперь можем использовать, это то, что мы не знали. Мы просто не знали. Профессионалы высшего спортивного уровня теперь могут просто сказать: "мы не знали", — написал Кирьос в своём аккаунте в соцсетях.
Ранее стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном.
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