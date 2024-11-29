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Ник Кирьос - о допинге Швёнтек: Профессионалы высшего спортивного уровня теперь могут просто сказать: "мы не знали"

Теннис

Австралиец прокомментировал нашумевшую новость

Ник Кирьос - о допинге Швёнтек: Профессионалы высшего спортивного уровня теперь могут просто сказать: "мы не знали"

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал новость о положительном допинг-тесте второй ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек.

"Оправдание, которое мы все теперь можем использовать, это то, что мы не знали. Мы просто не знали. Профессионалы высшего спортивного уровня теперь могут просто сказать: "мы не знали", — написал Кирьос в своём аккаунте в соцсетях.

Ранее стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном.

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Ник Кирьос
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
29.11.2024 в 17:00
Клоунада. Пущай уже все жрут.вообще пофуй. И честно.
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
29.11.2024 в 17:00
Клоунада. Пущай уже все жрут.вообще пофуй. И честно.
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
29.11.2024 в 16:48
Допинг попал в нее 0paльн0, через ее друга, которого заразил aNaльно его друг, которого таким же образом заразил неизвестный, короче расследование в aху3
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