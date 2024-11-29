  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович назначил двукратного чемпиона Уимблдона своим тренером
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович назначил двукратного чемпиона Уимблдона своим тренером

Теннис

Серб рассказал, почему его выбор остановился именно на британце

Новак Джокович назначил двукратного чемпиона Уимблдона своим тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал назначение своим тренером трёхкратного чемпиона мэйджоров британца Энди Маррея.

"Я понял, что идеальным тренером для меня на данном этапе будет человек, который прошёл через то же, что и я, многократный победитель турниров "Большого шлема", бывший номер один", — сказал сербский теннисист в эфире Sky Sport.

Напомним, Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.

По теме
yellow-arrow
Ник Кирьос - о допинге Швёнтек: Профессионалы высшего спортивного уровня теперь могут просто сказать: "мы не знали"
yellow-arrow
Первая ракетка Польши объявил о сотрудничестве со звездными тренерами
yellow-arrow
Костюк готовится к новому сезону во Франции. Видео
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости