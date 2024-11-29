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Новак Джокович назначил двукратного чемпиона Уимблдона своим тренером
Серб рассказал, почему его выбор остановился именно на британце
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал назначение своим тренером трёхкратного чемпиона мэйджоров британца Энди Маррея.
"Я понял, что идеальным тренером для меня на данном этапе будет человек, который прошёл через то же, что и я, многократный победитель турниров "Большого шлема", бывший номер один", — сказал сербский теннисист в эфире Sky Sport.
Напомним, Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.
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