Джокович: Я видел Надаля чаще, чем свою мать

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о взаимоотношениях с завершившими карьеру представителями "Большой тройки" испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Швейцарии Роджером Федерером.

"Мы никогда не были врагами. Я всегда очень уважал Надаля и восхищался им. Благодаря ему и Федереру я развился и стал тем, кто я есть. Это навсегда соединит нас, поэтому я благодарен им. Надаль был частью моей жизни последние 15 лет. Я видел его чаще, чем свою мать. Мы давно знакомы. В его игре есть много вещей, которые меня вдохновляют. Интенсивность, целеустремленность, боевой дух. Тот менталитет чемпиона, который никогда не сдается, который всегда находит способ добиться победы, независимо от серьезности ситуации. Для меня это было очень вдохновляющим.

Я всегда уважал Федерера, он один из лучших за всё время. Он оказал невероятное влияние на меня, но я никогда не был с ним в дружеских отношениях", – приводит слова Джоковича Sportklub со ссылкой на Corriere della Sera.

Напомним, что 38-летний Рафаэль Надаль на прошлой неделе завершил профессиональную карьеру.