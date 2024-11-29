Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились все участники Next Gen ATP Finals — 2024
Соревнования стартуют 18 декабря
Определились все участники молодёжного Итогового турнира ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который пройдёт с 18 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия).
В соревнованиях примут участие:
Артюр Фис (первый сеяный, Франция);
Алекс Михельсен (2, США);
Якуб Меншик (3, Чехия);
Цзюнчэн Шан (4, Китай);
Лёнер Тин (5, США);
Люка Ван Аш (6, Франция);
Нишеш Басаваредди (7, США);
Жоао Фонсека (8, Бразилия).
Запасные игроки: Мартин Ландалус (Испания), Коулман Вон (Гонконг).
В молодёжном Итоговом турнире примут участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000.
Популярное сейчас
- Первая победа Ингульца в сезоне. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Ворскла - Ингулец 0:3. Дебютная в сезоне победа аутсайдера
- Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от реванша против Дюбуа
- Ястремская снялась в фотосессии на берегу моря в Монте-Карло
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Цыганык: Такое ощущение, что некоторые игроки Динамо просто доигрывают