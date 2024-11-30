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Костюк в Милане посетила концерт известного певца. Фото

Теннис
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Перерыв между тренировками

Костюк в Милане посетила концерт известного певца. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в Милане (Италия) посетила концерт известного певца Kaleo. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее определились все участники Next Gen ATP Finals - 2024.

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