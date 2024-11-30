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Костюк в Милане посетила концерт известного певца. Фото
Перерыв между тренировками
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в Милане (Италия) посетила концерт известного певца Kaleo. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее
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