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Глава антидопингового агентства: Нам нужно понять, готовы ли мы принять микродозировку
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фото - flashscore.com.ua
Глава антидопингового агентства WADA Оливье Ниггли прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом Янника Синнера и Иги Свентек.
"Могу сказать, что сегодня существует проблема минимального загрязнения проб, но это вовсе не означает, что таких случаев стало больше, чем было в прошлом. Дело в том, что лаборатории стали более эффективными в обнаружении даже нескончаемо малых количеств веществ. Числа настолько малы, что можно заразиться, совершая невинные действия. Правда, мы слышим многие истории, и я понимаю мнение общества, которому может показаться, что все принимают допинг.
При наличии пороговых значений мы не увидели всех этих случаев. Нам нужно понять, готовы ли мы принять микродозировку и на какой границе будет правильным остановиться. Именно для такого рода размышлений будет создана специальная рабочая группа" – сказал специалист.
Напомним, что ранее
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