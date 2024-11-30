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Стало известно, сколько призовых заработали украинские теннисистки за 2024 год

Теннис
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Приличная сумма

Стало известно, сколько призовых заработали украинские теннисистки за 2024 год

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

WTA опубликовали рейтинг теннисисток по количеству заработанных призовых в 2024 году игровом году. В список вошли и представительницы Украины.

Больше всего среди наших удалось заработать Марте Костюк (1794937 долларов), второй идет Даяна Ястремская (1471425 долларов), а ТОП-3 замыкает Элина Свитолина (1437638 долларов).

Ангелина Калинина – $903,446

Людмила Киченок – $859,617

Леся Цуренко – $676,017

Юлия Стародубцева – $609,240

Дарья Снигур – $290,026

Надежда Киченок – $227,674

Катерина Байндл – $213,654

Напомним, ранее Костюк в Милане посетила концерт известного певца.

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