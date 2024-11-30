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Стало известно, сколько призовых заработали украинские теннисистки за 2024 год
Приличная сумма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
WTA опубликовали рейтинг теннисисток по количеству заработанных призовых в 2024 году игровом году. В список вошли и представительницы Украины.
Больше всего среди наших удалось заработать Марте Костюк (1794937 долларов), второй идет Даяна Ястремская (1471425 долларов), а ТОП-3 замыкает Элина Свитолина (1437638 долларов).
Ангелина Калинина – $903,446
Людмила Киченок – $859,617
Леся Цуренко – $676,017
Юлия Стародубцева – $609,240
Дарья Снигур – $290,026
Надежда Киченок – $227,674
Катерина Байндл – $213,654
Напомним, ранее Костюк в Милане
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