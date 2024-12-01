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Костюк прокомментировала случай с ограблением в Милане
Неприятная ситуация
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как ее автомобиль пытались ограбить в Милане.
"Вчера меня ограбили впервые в жизни (надеюсь, в последний раз). Но это дало мне гораздо больше уроков, чем отняло.
Я посетила два замечательных концерта со своей командой, встретилась со своим любимым артистом и испытала столько эмоций, которые никто и никогда не сможет у меня забрать. Мы двигаемся дальше. Спасибо всем за сообщения, мы в безопасности" – написала Костюк на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее стало известно, сколько призовых
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