Костюк прокомментировала случай с ограблением в Милане

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как ее автомобиль пытались ограбить в Милане.

"Вчера меня ограбили впервые в жизни (надеюсь, в последний раз). Но это дало мне гораздо больше уроков, чем отняло.

Я посетила два замечательных концерта со своей командой, встретилась со своим любимым артистом и испытала столько эмоций, которые никто и никогда не сможет у меня забрать. Мы двигаемся дальше. Спасибо всем за сообщения, мы в безопасности" – написала Костюк на своей странице в Instagram.