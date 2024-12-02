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WTA обновили рейтинг, Костюк без изменений, Калинина и Снигур улучшили позиции
Какие изменения среди украинок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.
Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая стабильно удерживает за собой 18 позицию. Далее Элина Свитолина на 23-м месте, а Даяна Ястремская (33) уже привычно замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.
57 (+1) Ангелина Калинина
99 Юлия Стародубцева
117 Леся Цуренко
139 (+5) Дарья Снигур
216 Анастасия Соболева
224 (-1) Катерина Завацкая
268 (-15) Валерия Страхова
Напомним, ранее Костюк
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