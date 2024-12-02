WTA обновили рейтинг, Костюк без изменений, Калинина и Снигур улучшили позиции

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая стабильно удерживает за собой 18 позицию. Далее Элина Свитолина на 23-м месте, а Даяна Ястремская (33) уже привычно замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.

57 (+1) Ангелина Калинина

99 Юлия Стародубцева

117 Леся Цуренко

139 (+5) Дарья Снигур

216 Анастасия Соболева

224 (-1) Катерина Завацкая

268 (-15) Валерия Страхова