Стало известно местопроведения финального рауна Кубка Дэвиса, начиная с 2025 года

Финальный раунд Кубка Дэвиса переедет из Малаги (Испания) в Италию с 2025 года. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, будет заключено долгосрочное соглашение. Сообщается, что первым местом проведения соревнований станет Болонья, а затем возможна ротация с Миланом и Турином.

Отметим, что в ноябре стало известно, что до 2030 года в Италии будет проводиться Итоговый турнир ATP.

С 2019 по 2024 годы финальный раунд Кубка Дэвиса проходил в Испании. С 2019 по 2021 — в Мадриде, с 2022 по 2024 — в Малаге. Напомним, действующими победителями соревнований являются итальянские теннисисты.