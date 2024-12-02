Определились первые участники Кубка Лэйвера — 2025

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас и финалист US Open — 2024 американец Тейлор Фритц стали первыми участниками Кубка Лэйвера — 2025.

Алькарас сыграет за команду Европы, Фриц — за сборную мира. Об этом сообщила пресс-служба турнира в социальных сетях. Восьмой розыгрыш Кубка Лэйвера пройдёт с 19 по 21 сентября 2025 года в Сан-Франциско (США).

Напомним, что в 2024 году победу одержали теннисисты, представляющие сборную Европы, с итоговым счётом 13:11.