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Определились первые участники Кубка Лэйвера — 2025
Турнир стартует 19 сентября 2025 года
Фото: Getty Images
Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас и финалист US Open — 2024 американец Тейлор Фритц стали первыми участниками Кубка Лэйвера — 2025.
Алькарас сыграет за команду Европы, Фриц — за сборную мира. Об этом сообщила пресс-служба турнира в социальных сетях. Восьмой розыгрыш Кубка Лэйвера пройдёт с 19 по 21 сентября 2025 года в Сан-Франциско (США).
Напомним, что в 2024 году победу одержали теннисисты, представляющие сборную Европы, с итоговым счётом 13:11.
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