Состоялась жеребьёвка квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025.

Первый круг квалификационного раунда состоится с 31 января по 2 февраля. Чемпионы противостояний сыграют во втором круге с 12 по 14 сентября.

Победители 2024 года, сборная Италии, стала единственной командой, которая квалифицировалась в финальный раунд Кубка Дэвиса — 2025 автоматически. Сборная Нидерландов, которая играла в финале, начнёт борьбу со второго круга в сентябре.

Финальный раунд Кубка Дэвиса — 2025 состоится в ноябре, точные даты будут известны позднее.

The 2025 Davis Cup Qualifiers draw is set ✅



Read more ➡️ https://t.co/VUSCXkA9JY#DavisCup pic.twitter.com/mXX8zH1fJZ