Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась жеребьёвка квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025
Первый раунд стартует 31 января 2025 года
Фото: Getty Images
Состоялась жеребьёвка квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025.
Первый круг квалификационного раунда состоится с 31 января по 2 февраля. Чемпионы противостояний сыграют во втором круге с 12 по 14 сентября.
Победители 2024 года, сборная Италии, стала единственной командой, которая квалифицировалась в финальный раунд Кубка Дэвиса — 2025 автоматически. Сборная Нидерландов, которая играла в финале, начнёт борьбу со второго круга в сентябре.
Финальный раунд Кубка Дэвиса — 2025 состоится в ноябре, точные даты будут известны позднее.
The 2025 Davis Cup Qualifiers draw is set ✅— Davis Cup (@DavisCup) December 2, 2024
Read more ➡️ https://t.co/VUSCXkA9JY#DavisCup pic.twitter.com/mXX8zH1fJZ
Популярное сейчас
- Петряк прокомментировал свое скандальное удаление в матче с Александрией
- В доме владельца клуба УПЛ был проведен обыск - Источник
- "У нашей армии не хватает сил". Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений в войне
- Ник Кирьос - о допинге Швёнтек: Профессионалы высшего спортивного уровня теперь могут просто сказать: "мы не знали"
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Не стало легендарного вратаря. На 66 году ушел из жизни бывший победитель КЕЧ-1986