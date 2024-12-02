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Состоялась жеребьёвка квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025

Теннис

Первый раунд стартует 31 января 2025 года

Состоялась жеребьёвка квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялась жеребьёвка квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025.

Первый круг квалификационного раунда состоится с 31 января по 2 февраля. Чемпионы противостояний сыграют во втором круге с 12 по 14 сентября.

Победители 2024 года, сборная Италии, стала единственной командой, которая квалифицировалась в финальный раунд Кубка Дэвиса — 2025 автоматически. Сборная Нидерландов, которая играла в финале, начнёт борьбу со второго круга в сентябре.

Финальный раунд Кубка Дэвиса — 2025 состоится в ноябре, точные даты будут известны позднее.

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