Новак Джокович: Мне немного грустно от того, что мои главные соперники ушли

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович рассказал, считает ли, что заканчивается золотая эпоха в теннисе с уходом его главных соперников.

"Я продолжаю играть и считаю себя частью золотой эры. Федерер, Надаль, Маррей, дель Потро, Вавринка… Это особенная эпоха для нашего спорта. На наши карьеры повлияло всё это соперничество за последние 15 лет. Для меня, когда смотрю на этот год, это просто невероятно. Мне немного грустно от того, что мои главные соперники ушли. Часть меня с точки зрения тенниса тоже уходит вместе с ними, но я продолжаю искать эту мотивацию. Теперь работаю с новым тренером, одним из моих главных соперников, который вдохновляет меня на то, что мы можем добиться больших успехов в нашем виде спорта", — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Напомним, Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.