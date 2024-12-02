  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович: Мне немного грустно от того, что мои главные соперники ушли
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович: Мне немного грустно от того, что мои главные соперники ушли

Теннис

Но серб не спешит уходить

Новак Джокович: Мне немного грустно от того, что мои главные соперники ушли

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович рассказал, считает ли, что заканчивается золотая эпоха в теннисе с уходом его главных соперников.

"Я продолжаю играть и считаю себя частью золотой эры. Федерер, Надаль, Маррей, дель Потро, Вавринка… Это особенная эпоха для нашего спорта. На наши карьеры повлияло всё это соперничество за последние 15 лет. Для меня, когда смотрю на этот год, это просто невероятно. Мне немного грустно от того, что мои главные соперники ушли. Часть меня с точки зрения тенниса тоже уходит вместе с ними, но я продолжаю искать эту мотивацию. Теперь работаю с новым тренером, одним из моих главных соперников, который вдохновляет меня на то, что мы можем добиться больших успехов в нашем виде спорта", — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Напомним, Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.

По теме
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон: Не думаю, что в итоге получится закончить на высоте
yellow-arrow
Состоялась жеребьёвка квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса — 2025
yellow-arrow
Определились первые участники Кубка Лэйвера — 2025
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости