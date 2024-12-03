Федерер, Надаль и Алькарас поблагодарили Дель Потро за его замечательную карьеру

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро простился с теннисом вчера, 2 декабря. В выставочном поединке против Новака Джоковича в Буэнос-Айресе он победил в двух сетах 6-4; 7-5.

Многие известные теннисисты поздравили Хуана с его замечательной карьерой, пожелав счастливой жизни вне корта.

Карлос Алькарас : "У тебя была замечательная, необычная карьера! Я с удовольствием следил за твоей игрой. Мне не удалось поделить с тобой раздевалку, но было честью видеть, как ты играешь и как борешься. Ты отдал все, чтобы снова вернуться в теннис. Эта храбрость, эта преданность и борьба вызывают настоящий восторг!".

Роджер Федерер : "Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо. Я знаю, что это особенный момент. Ты особый человек и уникальный игрок для теннисного мира. Я надеюсь, что сегодня ты празднуешь, ты не должен грустить. Я думаю, что лучше всего в твоей жизни еще впереди. Надеюсь, что вся Аргентина сейчас отдает тебе уважение, что этот матч с Новаком стал для тебя особенным. Я бы хотел быть там с тобой. Хочу, чтобы ты знал, что я думаю о тебе. Встречаться с тобой на корте – это было абсолютной честью и настоящим испытанием, но также удовольствием от общего времени. Я желаю тебе всего лучшего! Надеюсь, что скоро увидимся! Наслаждайся моментом!".

Рафаэль Надаль : "Я знаю, что эти годы были для тебя сложными. Я бы хотел поздравить тебя с невероятной карьерой. Конечно, было то, с чем тебе не повезло, но ты все равно осуществил свою мечту по полной. Я всегда помню о тебе, потому что знаю, что ты прошел. Сегодня день, когда нужно быть счастливым, праздновать, потому что ты имел отличную карьеру. Я просто желаю тебе всего лучшего в твоей новой жизни. Я уверен, что теперь, когда мы оба завершили карьеру, наши пути еще где-то пересекутся".