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Украина потеряла позицию в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг
Немного несправедливо
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Женская сборная Украины по теннису потеряла одну позицию в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг. Наша команда опустилась на 19-ю позицию и имеет в своем активе 687,5 очков.
1. Италия - 1228.75 очков (+2)
2. Канада - 1056.25 (-1)
3. Чехия - 1028.75 (-1)
4. Словакия - 995.00 (+6)
5. Австралия - 993.75 (-1)
6. Швейцария - 940.00 (+1)
7. Польша - 936.25 (+2)
8. США - 935.00 (-3)
9. Великобритания - 930.00 (+3)
10. Испания - 922.50 (-4)
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17. Нидерланды – 703.25 (+4)
18. Бельгия - 697.50 (-1)
19. Украина - 687.50 (-1)
Напомним, что в крайнем поединке Кубка Билли Джин Кинг украинки победили представительниц Австрии со счетом 3-2.
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