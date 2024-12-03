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Украина потеряла позицию в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
Обновлено

Немного несправедливо

Украина потеряла позицию в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по теннису потеряла одну позицию в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг. Наша команда опустилась на 19-ю позицию и имеет в своем активе 687,5 очков.

1. Италия - 1228.75 очков (+2)

2. Канада - 1056.25 (-1)

3. Чехия - 1028.75 (-1)

4. Словакия - 995.00 (+6)

5. Австралия - 993.75 (-1)

6. Швейцария - 940.00 (+1)

7. Польша - 936.25 (+2)

8. США - 935.00 (-3)

9. Великобритания - 930.00 (+3)

10. Испания - 922.50 (-4)

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17. Нидерланды – 703.25 (+4)

18. Бельгия - 697.50 (-1)

19. Украина - 687.50 (-1)

Напомним, что в крайнем поединке Кубка Билли Джин Кинг украинки победили представительниц Австрии со счетом 3-2.

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