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Ига Швёнтек сменила PR-менеджера после скандала с допингом
Польская теннисистка внесла изменения в состав команды
Фото: Getty Images
Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сменила PR-менеджера, сообщил журналист Михал Самульский в соцсети X (ранее Twitter).
Паула Воллека, которая сотрудничала с теннисисткой более трёх лет, покинет свою должность. Её заменит Дарья Сульгостовска.
В четверг, 28 ноября, стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ).
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