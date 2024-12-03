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Ига Швёнтек сменила PR-менеджера после скандала с допингом

Теннис

Польская теннисистка внесла изменения в состав команды

Ига Швёнтек сменила PR-менеджера после скандала с допингом

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сменила PR-менеджера, сообщил журналист Михал Самульский в соцсети X (ранее Twitter).

Паула Воллека, которая сотрудничала с теннисисткой более трёх лет, покинет свою должность. Её заменит Дарья Сульгостовска.

В четверг, 28 ноября, стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ).

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Ига Швёнтек
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