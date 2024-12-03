Свитолина заставила Стаховского задонатить на Фонд Сергея Притулы. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в пари, которое она заключила с Сергеем Стаховским. Бывшая первая ракетка нашего государства вынужден был перечислить 4 тысячи гривен на счет благотворительного Фонда Сергея Притулы.

- Сергей, что ты делаешь, скажи мне? Что ты проиграл?

- Я не проиграл, просто фишки проиграли.

- Проиграл, то есть я сбила четыре фишки, то есть четыре тысячи сегодня идут на фонд Притулы. Завтра встретимся, будем еще донатить.