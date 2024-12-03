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ATP назвала пятерку лучших матчей сезона

Теннис

Все топовые матчи были сыграны в полуфиналах и в финалах турниров

ATP назвала пятерку лучших матчей сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила подборку из топ-5 матчей прошедшего сезона-2024.

Первое место в этом рейтинге занял поединок лидера рейтинга итальянца Янника Синнера и испанского теннисиста, четырёхкратного победителя турниров серии "Большого шлема" Карлоса Алькараса.

Первое место: Финал ATP-500 в Пекине (Китай). Карлос Алькарас — Янник Синнер (6:7(6:8), 6:4, 7:6(7:3)).

Второе: Полуфинал "Мастерса" в Цинциннати. Янник Синнер — Александр Зверев (7:6(11:9), 5:7, 7:6(7:4)).

Третье: Полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло. Стефанос Циципас — Янник Синнер (6:4, 3:6, 6:4).

Четвёртое: Финал ATP-500 в Гамбурге (Германия). Артюр Фис — Александр Зверев (6:3, 3:6, 7:6(7:1)).

Пятое: United Cup (Финал). Александр Зверев — Хуберт Хуркач (6:7(3:7), 7:6(8:6), 6:4).

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