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Карлос Алькарас усилил команду вторым тренером
Они уже работали вместе перед важными турнирами
Getty Images/Global Images Ukraine
В команде третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса появится второй тренер по теннису. К основному специалисту, работающему с 21-летним испанцем, бывшей первой ракеткой мира, Хуан-Карлосу Ферреро присоединится Самуэль Лопес. Об этом пишет Marca.
Ранее на протяжении девяти лет Лопес работал с соотечественником Алькараса Пабло Карреньо-Бустой. При этом услуги нового тренера уже были оказаны Карлосу во время "Мастерса" в Майами в 2022 году, а также на двух последних турнирах в Queen’s Club и на Australian Open — 2024.
Отметим, что первым совместным турнирном для Алькараса и Лопеса в новом сезоне станет ATP-500 в Роттердаме.
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