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Не Федерер. Forbes назвал имя теннисиста с самыми большими призовыми в истории

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Не Федерер. Forbes назвал имя теннисиста с самыми большими призовыми в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович стал лидером по сумме призовых в истории тенниса с учётом инфляции. Рейтинг опубликовал журнал Forbes.

При учёте призовые игрока за каждый сезон в отдельности пересчитывались с учетом инфляции на 2024 год и затем суммировались.

Рейтинг призовых с учётом инфляции:

1. Новак Джокович – $ 211 397 612 ($ 185 065 269 — официальная сумма призовых).

2. Роджер Федерер – $ 171 785 513 ($ 130 594 339).

3. Рафаэль Надаль – $ 162 526 751 ($ 134 946 100).

4. Энди Маррей – $ 79 527 410 ($ 64 687 542).

5. Пит Сампрас – $ 77 791 676 ($ 43 280 489).

6. Андре Агасси – $ 57 661 180 ($ 31 152 975).

7. Иван Лендл – $ 56 210 616 ($ 21 262 417).

8. Александр Зверев – $ 51 984 231 ($ 47 543 924).

9. Джон Макинрой – $ 46 793 567 ($ 12 552 132).

10. Стэн Вавринка – $ 46 487 138 ($ 37 250 116).

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