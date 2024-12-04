Стало известно, где начнут сезон Ястремская, Калинина и Костюк

С 29 декабря по 5 января в австралийском Брисбене пройдет турнир серии WTA500. В списке участниц – имена трех представительниц Украины.

Марта Костюк попытается улучшить результат прошлого года, когда наша спортсменка уступила во втором круге турнира. Даяне Ястремской и Ангелине Калининой сделать это будет еще проще, ведь обе год назад сыграли лишь один матч основной сетки.

Действующей чемпионкой соревнований является представитель Казахстана Елена Рыбакина, которая в прошлом году в финале победила Арину Соболенко.