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Стало известно, где начнут сезон Ястремская, Калинина и Костюк
Желаем удачи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С 29 декабря по 5 января в австралийском Брисбене пройдет турнир серии WTA500. В списке участниц – имена трех представительниц Украины.
Марта Костюк попытается улучшить результат прошлого года, когда наша спортсменка уступила во втором круге турнира. Даяне Ястремской и Ангелине Калининой сделать это будет еще проще, ведь обе год назад сыграли лишь один матч основной сетки.
Действующей чемпионкой соревнований является представитель Казахстана Елена Рыбакина, которая в прошлом году в финале победила Арину Соболенко.
Напомним, что ранее бывшая PR-менеджер Свонтек
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