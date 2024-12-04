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Стало известно, где начнут сезон Ястремская, Калинина и Костюк

Теннис
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Желаем удачи

Стало известно, где начнут сезон Ястремская, Калинина и Костюк

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 29 декабря по 5 января в австралийском Брисбене пройдет турнир серии WTA500. В списке участниц – имена трех представительниц Украины.

Марта Костюк попытается улучшить результат прошлого года, когда наша спортсменка уступила во втором круге турнира. Даяне Ястремской и Ангелине Калининой сделать это будет еще проще, ведь обе год назад сыграли лишь один матч основной сетки.

Действующей чемпионкой соревнований является представитель Казахстана Елена Рыбакина, которая в прошлом году в финале победила Арину Соболенко.

Напомним, что ранее бывшая PR-менеджер Свонтек высказалась об окончании их работы.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина
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