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Новак Джокович назвал первый турнир, на котором сыграет в новом сезоне

Теннис

Серб начал подготовку к новому сезону

Новак Джокович назвал первый турнир, на котором сыграет в новом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович начнёт сезон-2025 на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 5 января. Серб выступит на этих соревнованиях впервые.

Кроме Джоковича на турнир заявлены 10-я ракетка мира болгарин Григор Димитров, 13-й номер рейтинга датчанин Хольгер Руне, итальянец Маттео Берреттини, американцы Фрэнсис Тиафо, Себастьян Корда, Райлли Опелка, а также австралийцы Ник Кирьос, Алексей Попырин и другие.

Действующим чемпионом турнира является Григор Димитров.

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