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Ник Кирьос: Я попрошу ITIA разрешить всем теннисистам принимать клостебол и триметазидин

Теннис

Теннисист высказался о скандале с допингом Иги Швёнтек

Ник Кирьос: Я попрошу ITIA разрешить всем теннисистам принимать клостебол и триметазидин

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о желании попросить Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) разрешить игрокам принимать запрещённые препараты.

"Я попрошу ITIA разрешить всем теннисистам принимать клостебол и триметазидин в 2025 году. Важно, чтобы у всех теннисистов были равные условия для игры.

Как насчёт того, чтобы люди просто не жульничали — и могли смотреть на себя в зеркало и спать, зная, что они достигли чего-то без всякой задней мысли?" — написал Кирьос в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, в пробе польской теннисистки второй ракетки мира Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном.

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